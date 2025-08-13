Alejandro Ibarrondo arriba per marxar: acord de l’FC Andorra amb l’Eldense pel traspàs del lateral

L’FC Andorra ha arribat a un acord amb l’Eldense pel traspàs del lateral Alejandro Ibarrondo. El defensa va arribar aquest estiu al Principat i ha fet la pretemporada sota les ordres d’Ibai Gómez, però finalment jugarà a les files del conjunt blaugrana a Primera RFEF.
Alejandro Ibarrondo va venir de la ma del tècnic Ibai Gómez amb qui la temporada passada va aconseguir l’ascens a Primera RFEF amb l’Arenas de Getxo. En aquest mes de pretemporada, el futbolista ha participat en el dia a dia del primer equip tricolor i ha gaudit de minuts en els partits de preparació que ha jugat l’Andorra aquest estiu.