Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Alejandro Ibarrondo va venir de la ma del tècnic Ibai Gómez. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - Mercat de fixatges

Alejandro Ibarrondo arriba per marxar: acord de l’FC Andorra amb l’Eldense pel traspàs del lateral

El jugador, qui ha arribat aquest mateix estiu de la mà d'Ibai, ha tingut participació en alguns partits de pretemporada, però no continuarà en el projecte

L’FC Andorra ha arribat a un acord amb l’Eldense pel traspàs del lateral Alejandro Ibarrondo. El defensa va arribar aquest estiu al Principat i ha fet la pretemporada sota les ordres d’Ibai Gómez, però finalment jugarà a les files del conjunt blaugrana a Primera RFEF.

Alejandro Ibarrondo va venir de la ma del tècnic Ibai Gómez amb qui la temporada passada va aconseguir l’ascens a Primera RFEF amb l’Arenas de Getxo. En aquest mes de pretemporada, el futbolista ha participat en el dia a dia del primer equip tricolor i ha gaudit de minuts en els partits de preparació que ha jugat l’Andorra aquest estiu.

Comparteix
Notícies relacionades
La fauna salvatge no admet més dilacions administratives
Els allotjaments del país superen el 80% d’ocupació per al pont d’agost i esperen créixer amb clients de darrera hora
[Amb vídeo]: Rescatada una excursionista amb una lesió al turmell durant l’ascens al Pic de Font Blanca

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Nil Checa aconsegueix la medalla de bronze en el caiac cross del Campionat d’Espanya Júnior d’aigües braves
  • Esports
Imanol i Uzkudun, oficialment tricolors i amb ganes de començar la temporada: “Cada setmana ho fem millor”
  • Esports
Encamp torna a ser blaugrana amb l’estatge de la secció d’hoquei patins del Barça: “És un entorn privilegiat”
Publicitat
Entrevistes esportives
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu