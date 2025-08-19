Alberto Solís, ja recuperat de la lesió als lligaments encreuats, marxa cedit a l’Arenteiro de Primera RFEF

L’FC Andorra ha arribat a un acord amb l’Arenteiro perquè Alberto Solís jugui aquesta pròxima temporada al club gallec en qualitat de cedit. El migcampista va arribar l’estiu passat al Principat, però una lesió als lligaments encreuats a mitjan setembre en un partit contra la Ponferradina va tallar la seva progressió. En total, Solís només va poder disputar tres partits amb la samarreta tricolor la temporada passada. Ara, a les files de l’Arenteiro, a Primera RFEF, el sevillà buscarà recuperar sensacions i gaudir de minuts de joc un cop superat el seu procés de recuperació.