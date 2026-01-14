Llovera llança una escola de conducció per a persones amb mobilitat reduïda amb entrenament sobre gel i neu

El pilot andorrà Albert Llovera ha presentat aquest dimecres un projecte pioner a escala internacional amb la posada en marxa d’una escola de conducció adaptada adreçada a persones amb mobilitat reduïda, que incorpora per primera vegada la conducció sobre gel i neu. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar la seguretat viària i la inclusió en la conducció adaptada, així com de donar resposta a un buit existent en la formació per a conductors amb diversitat funcional, especialment en entorns de baixa adherència com els propis d’un país de neu com Andorra.
El primer curs pilot ha comptat amb la participació de dos conductors, els quals han sortit amb molt bones sensacions. “Ha estat una experiència molt bona. Hi ha molta tècnica al darrere i tant l’Albert com els instructors ens han explicat què has de fer i què no quan condueixes sobre neu. És un procés d’assimilació, però és molt xulo”, ha destacat Miquel Llongueras. En la mateixa línia s’ha expressat Genís Besolí , qui ha apuntat que “la pràctica és una experiència brutal, sobretot per aprendre una mica en un país de neu. Crec que aquest curs està molt bé perquè tu et consciencïis d’aprendre i continuar gaudint”.
Un dels principals reptes per als participants ha estat no patir i trobar l’equilibri, saber quan accelerar i quan contenir-sen, etc., tot i que, amb bon entrenament i la regularitat de la conducció, és gestionable. “És com un matrimoni: has d’escoltar perquè tot s’entengui bé i així tot sigui més fluid. Has de córrer quan puguis córrer i forçar la màquina quan calgui, perquè la mecànica té memòria”, ha resumit Llovera.