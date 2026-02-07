Al MoraBanc Andorra li sobra un quart i cau davant l’Unicaja de Màlaga quedant-se totalment amb la mel als llavis

El MoraBanc Andorra s’ha quedat amb la mel als llavis a Màlaga. L’equip tricolor ha executat un bon partit davant l’Unicaja, però un darrer període estrepitós ha condemnat el conjunt de Žan Tabak. Els pirenaics només han estat capaços d’anotar 16 punts en els darrers 10 minuts de l’encontre, un parcial insuficient que els ha impedit sumar la sisena victòria a l’ACB.
Els del Principat han jugat un bon partit els primers tres parcials, especialment a la primera meitat. Però els andalusos s’han posat les piles en els darrers instants del tercer i en el quart han passat com piconadora per acabar remuntant el matx. El MoraBanc ha aconseguit agafar un avantatge de 10 punts, amb el 43-53. Tot i això, els malaguenys han sabut reaccionar i quan faltaven set minuts per la conclusió s’han posat per davant per primera vegada des del primer quart. A partir d’aquí no han aixecat el peu de l’accelerador i s’han acabat emportant el duel.
Aaron Best ha estat el màxim anotador dels andorrans amb 17 punts. El nord-americà ha tingut uns bons percentatges de tir, 3/6 en tirs de dos i 2/3 des de la línia de tres. També ha estat molt encertat des de la línia de personal, clavant els cinc tirs lliures llançats. Però la resta de la plantilla no han estat tan eficaços. Shannon Evans ha encistellat només dos dels vuit llançaments des del triple, mentre que Stan Okoye només ha vist cistella una vegada dels set intents que ha provat. En total, un 29% d’encert des del llançament exterior. Més encertats han estat els d’Ibon Navarro, que han aconseguit un 33%. Pels locals, Justin Cobbs i Chris Duarte, ambdós amb 17 punts, han liderat la remuntada, informa l’ANA.