A falta d’anunci oficial, Joan Verdú i Juan Lago separaran els seus camins una vegada el curs es doni per acabat

A falta d’anunci oficial, Joan Verdú i el seu entrenador, Juan Lago, separaran els seus camins una vegada finalitzi la temporada. Ha estat precisament aquest darrer qui, després d’un periple de quatre anys, ha decidit posar-hi punt final per, tal com ha avançat RTVA, provar sort amb el noruec Henrik Kristoffersen, quart de la general de la Copa del Món.
La decisió, presa fa unes setmanes, arriba després d’un curs complicat per a l’esquiador tricolor. Enguany, Verdú ha acabat ocupant la 26a plaça de la general de gegant amb 60 punts, quedant-se a només dos d’accedir a les finals de Lillehammer, a Noruega. A la cita inaugural, a Sölden, va ser 12è per posteriorment signar la 16a plaça a Cooper Mountain. Després van venir dos DNF, a les dues segones mànegues de Beaver Creek i Val-Isère, abans de ser 19è a Alta Badia i 20è a Adelboden. Abans dels Jocs Olímpics, un nou DNF a la primera baixada de Schladming.
Va ser a la competició marcada amb vermell al calendari, a Milà-Cortina d’Ampezzo, que va arribar el millor resultat de l’hivern. Va fregar el diploma olímpic ocupant el 10è lloc després d’una molt bona segona mànega en la qual va signar el millor temps, quedant-se també a una posició d’igualar la novena dels anteriors Jocs. Ja en la darrera prova de la temporada, a Kranjska Gora, el quart DNF.
Apunt al material
Després de 12 anys amb Head, enguany Verdú va decidir provar amb el VAN DEER–Red Bull Sports del dues vegades or olímpic Marcel Hirscher. Els resultats, però, no han estat els esperats. En relació amb això, i assenyalant haver provat molt material, l’esquiador va apuntar en un vídeo al seu canal de YouTube que “el nou no és que sigui millor o pitjor, simplement és diferent i no s’adapta tan bé al meu estil”.
Ara bé, també va esmentar que abans els Jocs va acabar rebent “un últim prototip de bota que em funcionava molt bé”. Aquest, i després d’un parell de modificacions, “encara funcionava millor”, motiu pel qual va decidir fer-lo servir a la segona baixada de la competició olímpica i a Kranjska Gora. “Em tornava a sentir competitiu, ràpid als entrenaments i amb molta confiança”, asseria, d’aquí que la sortida a la darrera Copa del Món “és el que més em molesta”, ja que “no vaig poder demostrar el nivell actual”.