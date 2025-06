Futbol - Actualitat temporada 2025/26

A falta d’alguna informació específica, la FAF avança la bona entesa amb l’FC Andorra, però raonant un preu just

Deixant caure que les negociacions són constants i "s'han accelerat" per una qüestió evident, l'entitat recalca que els imports encara estan per decidir

És un secret de domini públic que l’equip dirigit pel nou tècnic tricolor, Ibai Gómez, necessita l’equipament de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per albergar els seus partits, ara, a la Segona Divisió del futbol espanyol. Els contactes, tal com ha confirmat aquesta tarda el president Fèlix Álvarez, i previ a la celebració de l’assemblea general ordinària de l’entitat, són “pràcticament diaris” amb el combinat pirenaic, recentment ascendit i en part gràcies als bons duels que van fer els de ‘Beto’ Company jugant com a locals a l’estadi encampadà. “L’entesa és bona, justament els hem demanat que ens facilitin una informació detallada de tot el que necessitaran per la seva pròxima campanya. Amb l’ascens viscut, ara tenen més urgència per informar a LaLiga la ubicació i tancar el tema”, ha estipulat.

Entrant en detalls, Álvarez ha concretat que tenint en compte “la gran inversió” que ha dut a terme la federació amb el feu futbolístic, el que volen trobar és un preu adequat amb l’FC Andorra que segurament “res tindrà a veure” amb els imports que es van filtrar recentment pels mitjans. En aquest sentit, el dirigent de la FAF ha recordat que el conjunt que tornarà a militar a la divisió de plata espanyola, “volen gaudir al nostre estadi dos entrenaments per setmana i un dia per acollir el partit”, fent entendre que “els agrada molt la instal·lació” i que ho han pogut comprovar durant la promoció d’ascens que, sembla ser, els hi ha donat fins i tot certa fortuna.

En un altre ordre, el president de la Federació Andorrana de Futbol ha deslligat sobre la següent temporada del futbol local que “hi haurà un nou equip, però que, de fet, un dels punts a comentar a l’assemblea serà la limitació d’acollir nous quadres fins que no tinguin una major disponibilitat de camps, perquè ara mateix no podem garantir més hores d’entrenaments amb els equipaments que disposem”. Altrament, Álvarez ha corroborat que tampoc hi haurà canvis en el sistema de competició, però que es procurarà que “un dels enfrontaments més atractius de cada jornada es pugui disputar al terreny encampadà”.

Els comptes, en ordre

Pel que fa als nombres de l’entitat, i uns instants abans d’aprovar els punts que es decidirien a la junta i amb els diferents presidents i propietaris dels clubs participants, el president de la FAF ha precisat que la federació ha clos l’any anterior amb uns ingressos que superen els 8,3 milions d’euros, fet que també ha derivat en un superàvit de gairebé 70.000 euros.