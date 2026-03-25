Els joves tornen a posar l’accent en l’habitatge i l’ús de la intel·ligència artificial a la sessió del Consell General

L’accés a l’habitatge i l’ús de les noves tecnologies, especialment la intel·ligència artificial, han centrat el debat de la 24a edició del Consell General dels Joves. Els participants han posat sobre la taula mesures per facilitar l’emancipació juvenil i regular l’impacte de la tecnologia tant en l’àmbit educatiu com en el personal. Entre les iniciatives aprovades, destaca la proposta per reduir el preu de l’habitatge, el qual ha tirat endavant amb una àmplia majoria. El text planteja establir preus de referència per metre quadrat en funció de les característiques dels immobles, amb l’objectiu de garantir preus més estables i facilitar l’accés dels joves a un habitatge.
En paral·lel, la intel·ligència artificial ha estat protagonista de diverses propostes, com la que promou la formació per fer-ne un ús responsable en l’àmbit educatiu, amb tallers i activitats periòdiques als centres. També s’ha aprovat un text que busca definir què es considera un ús inadequat de la intel·ligència artificial i establir criteris per fomentar-ne un ús conscient, incloent accions formatives i informatives a tot el país.
El text planteja establir preus de referència per metre quadrat en funció de les característiques dels immobles, amb l’objectiu de garantir preus més estables i facilitar l’accés dels joves a un habitatge
Aquestes propostes s’han debatut en el marc d’una nova edició del Consell General dels Joves, celebrada aquest dimecres al matí a la cambra parlamentària. Hi han participat estudiants de segona ensenyança de tots els sistemes educatius del país, d’entre 14 i 16 anys, escollits pels seus centres. Els joves han treballat prèviament sis proposicions de llei —tres de temàtica lliure i tres de temàtica fixada— primer a les escoles i després en comissions, abans d’arribar al debat final en sessió plenària.
Un dels aspectes més destacats d’aquesta edició ha estat el seu caràcter inclusiu. Per primera vegada, un alumne amb discapacitat visual ha participat com a ponent en el ple. Kevin Morais, de l’escola andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma, ha presentat una de les proposicions de llei llegint-la en braille, amb el suport del seu company Roger Sánchez.
Més enllà de l’habitatge i la tecnologia, la sessió també ha abordat altres qüestions. Entre aquestes, la millora dels serveis i la qualitat de vida de la gent gran, amb una proposta que aposta per reforçar l’atenció de proximitat, garantir la igualtat d’oportunitats i impulsar la formació de cuidadors especialitzats. També s’ha aprovat una iniciativa per elaborar un pla d’emergència davant riscos naturals, que inclou la creació d’un mapa de riscos, sistemes d’alerta a la població, simulacres i un fons econòmic per fer front a possibles danys.
Finalment, els joves han donat suport a una proposta centrada en la salut mental digital, amb l’objectiu de reduir els efectes negatius de les xarxes socials i altres plataformes sobre els menors i promoure un ús més responsable dels dispositius mòbils.