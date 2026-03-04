Educació obre el termini per sol·licitar els carnets de transport escolar per al curs 2026-2027 a partir d’aquest dijous

A partir de demà, dijous 5 de març, es poden començar a sol·licitar els carnets de transport escolar per al curs 2026-2027. El tràmit s’adreça als alumnes d’ensenyament maternal, primera ensenyança i segona ensenyança —en aquest cas a partir d’un radi d’un quilòmetre del centre escolar—, així com als estudiants d’estudis postobligatoris de batxillerat i formació professional que resideixin fora de les línies de transport públic nacional. Les sol·licituds s’han de formalitzar exclusivament per via telemàtica a través del portal www.e-tramits.ad. El termini estarà obert des del 5 de març fins al dilluns 27 d’abril, ambdós inclosos.
Enguany, el període per demanar el transport escolar s’ha reduït respecte d’altres cursos “per raons d’organització del servei”. Segons s’explica, el Servei de Transport Escolar ha de gestionar diversos paràmetres per planificar les rutes i dimensionar els autobusos segons les necessitats detectades. Entre aquests aspectes hi ha la demanda de vehicles amb plataforma, la necessitat d’acompanyaments especialitzats o els processos interns vinculats a la geolocalització dels autobusos, entre d’altres.
Pel que fa als preus, el carnet per al curs vinent tindrà un cost de 106,34 euros per a un viatge i de 212,68 euros per a dos viatges. Els imports estan subvencionats pel Govern en un 84,09% del cost real del servei, el qual se situa en 1.336,98 euros per alumne. Aquesta aportació forma part de les accions impulsades a través del Fons Verd, en el marc de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). D’altra banda, es recorda que els beneficiaris de la beca completa de transport escolar corresponent al curs 2025-2026 poden tornar a sol·licitar aquest ajut per al curs 2026-2027. En aquests casos, i com fins ara, no cal avançar l’import del transport escolar.