Vicky Jiménez, un pas històric a l’US Open

Vicky Jiménez ha escrit una pàgina d’or per a l’esport andorrà en classificar-se per primer cop al quadre principal de l’US Open. La seva victòria contra Emerson Jones, sumada als triomfs previs davant Alexis Nguyen i Astra Sharma, confirmen la solidesa d’una jugadora que ha sabut convertir el talent i l’esforç en resultat. Amb només uns anys de trajectòria professional, la pirinenca ja s’ha guanyat un espai als escenaris més prestigiosos del tennis mundial.
El camí no ha estat senzill. La pluja va obligar a aturar un partit clau, i davant de rivals experimentades com Astra Sharma, Jiménez va haver de remar contracorrent. Però lluny d’ensorrar-se, va demostrar maduresa i determinació, exhibint la seva millor versió en els moments decisius. Aquesta capacitat de resistir i girar situacions adverses és la millor carta de presentació per a la seva carrera futura.
Amb aquest pas, Vicky no només celebra un èxit personal: obre una porta simbòlica per a l’esport andorrà. La seva presència al quadre principal del darrer Grand Slam de la temporada situa el país al mapa del tennis internacional i inspira noves generacions.