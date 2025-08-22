Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Vicky Jiménez, un pas històric a l’US Open

Vicky Jiménez ha escrit una pàgina d’or per a l’esport andorrà en classificar-se per primer cop al quadre principal de l’US Open. La seva victòria contra Emerson Jones, sumada als triomfs previs davant Alexis Nguyen i Astra Sharma, confirmen la solidesa d’una jugadora que ha sabut convertir el talent i l’esforç en resultat. Amb només uns anys de trajectòria professional, la pirinenca ja s’ha guanyat un espai als escenaris més prestigiosos del tennis mundial.

El camí no ha estat senzill. La pluja va obligar a aturar un partit clau, i davant de rivals experimentades com Astra Sharma, Jiménez va haver de remar contracorrent. Però lluny d’ensorrar-se, va demostrar maduresa i determinació, exhibint la seva millor versió en els moments decisius. Aquesta capacitat de resistir i girar situacions adverses és la millor carta de presentació per a la seva carrera futura.

Amb aquest pas, Vicky no només celebra un èxit personal: obre una porta simbòlica per a l’esport andorrà. La seva presència al quadre principal del darrer Grand Slam de la temporada situa el país al mapa del tennis internacional i inspira noves generacions.

Altres Editorials
Una lliçó de vida, però també d’esperança
Equilibri delicat en salut i drets
Comparteix
Últimes notícies
  • Cultura
El patrimoni arqueològic andorrà: entre la recerca científica, la conservació i l’actual pressió urbanística i turística
  • Successos
Restablerta la circulació entre Andorra i Os de Civís després de diversos dies de tall i les tasques de neteja i seguretat
  • Societat
El trànsit entre Andorra i Os de Civís es restablirà amb normalitat a les 19.00 hores si la meteorologia ho permet
Articles d'opinió
Arnau Ojeda García
L’FC Andorra té ganes d’engrescar a l’afició
Roser Coll
De qui t’envoltes et pot salvar… o destruir
Bea Rodríguez
Del càsting de sofà al #MeToo: Quan la catifa vermella es va tenyir de vergonya
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu