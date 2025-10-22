Veus per la memòria

A la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella, la lectura dels noms dels 19.000 infants assassinats a Gaza s’ha convertit en un exercici de memòria col·lectiva. Durant tot el dia, un grup de ciutadans i ciutadanes, sense cap afiliació política ni institucional, han anat pronunciant un per un els noms de les víctimes, en un acte pacífic i autogestionat. La seva voluntat és clara: transformar les xifres en vides, i el silenci en record. La plaça, habitualment lloc de pas, s’ha convertit per unes hores en un espai de reflexió i de respecte.
Aquest gest simbòlic se suma a altres iniciatives semblants que, arreu, condemnen el genocidi i reclamen el compliment del dret internacional. Els organitzadors insisteixen que no es tracta d’una acció política, sinó d’una crida a la consciència. Llegir els noms és donar veu a qui ja no la té, és fer visible una tragèdia que el món sovint observa des de la distància.
En temps de sobresaturació informativa, aquest tipus d’actes recorden la importància d’aturar-se i posar nom al dolor. Cada infant llegit és una història interrompuda, una vida que mereix ser recordada. La lectura a la Rotonda és, doncs, un petit gest de dignitat davant la deshumanització, i un recordatori que la memòria continua sent una forma de resistència.