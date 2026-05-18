Cultura defensa que els museus viuen “una època d’esplendor” i aposta per reforçar la projecció internacional

“Una època de bastant esplendor”. Així ha titllat el director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, el moment actual que travessen els museus del país, tant per la qualitat i quantitat de l’oferta cultural com per la dinamització dels equipaments. Unes paraules que prenen especial rellevància en una data assenyalada com la d’aquest dilluns, 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, en què Joval ha aprofitat, a través d’una conversa amb EL PERIÒDIC, per fer balanç de l’estat actual del sector i defensar que les activitats impulsades els darrers anys estan permetent ampliar públics i consolidar els museus com a espais culturals vius.
“Estem aconseguint els nostres objectius”, ha afirmat, destacant que “cada vegada més persones, tant del país com de l’estranger, visiten els nostres museus”. Segons ha explicat, el retorn obtingut a través de les enquestes i del contacte amb els visitants reflecteix una valoració positiva tant de les col·leccions com de les activitats de dinamització que s’hi desenvolupen, sota l’objectiu de poder arribar a nous perfils de públic i ‘superar’ la idea que els museus són espais de nínxol: “Estem dinamitzant els museus justament per sortir una mica d’aquest públic tan especialitzat”, ha explicat, detallant que actualment s’organitzen concerts, xerrades, tallers creatius i activitats familiars.
“Una de les prioritats és integrar en aquests projectes les coses que previsiblement haurem d’anar fent en els pròxims anys perquè aquest edifici, mantenint-lo, no tingui problemes estructurals” – Joan-Marc Joval
De reptes, però, encara en queden uns pocs a complir. Per exemple, millorar les instal·lacions i fer una aposta més gran per la sostenibilitat dels equipaments: “Els museus i monuments necessiten molts recursos i coneixements tècnics”, ha indicat Joval, qui ha citat com a ‘clau’ en aquesta etapa la Farga de Rossell, la qual haurà de tancar “com a mínim un parell d’anys” per afrontar una reforma integral. “Necessita una intervenció important”, ha destacat el director del departament, detallant que l’edifici presenta problemes derivats tant de la seva antiguitat com de la seva ubicació: “Està al costat del riu, en una parròquia molt freda i molt humida”.
Joval ha defensat que aquesta actuació servirà també per fer extensiu el desplegament de nous plans de sostenibilitat als museus i monuments del país. “Una de les prioritats és integrar en aquests projectes les coses que previsiblement haurem d’anar fent en els pròxims anys perquè aquest edifici, mantenint-lo, no tingui problemes estructurals”, ha exposat. “Avui en dia podem mesurar els riscos potencials d’un equipament, tant de l’estructura de l’edifici com dels equipaments tecnològics que hi ha a dins”, ha afegit, per tal de “no trobar-nos amb casos d’emergència i pressupostar ja el manteniment regular”.
“Andorra Turisme fa una feina molt important per promocionar el país, però nosaltres hem d’anar per canals més especialitzats per arribar als professionals i a les xarxes de museus del nostre entorn” – Joan-Marc Joval
Un altre repte a tenir en compte: diversificar discursos i connectar amb la societat. I és que, més enllà de les infraestructures, Joval ha defensat la necessitat de continuar ampliant els relats museístics i vincular-los a qüestions contemporànies: “Estem fent aproximacions als museus amb clau de diversitat cultural i amb clau de gènere”, ha indicat, posant el punt en el fet de “continuar connectant amb els públics perquè la gent entengui que els museus parlen de fenòmens contemporanis, malgrat que puguin semblar ancorats en el passat”. Així, ha afirmat que els equipaments han de generar “qüestions i temàtiques que puguin interessar” a la ciutadania.
En tercer terme, Joval ha destacat la necessitat de reforçar la projecció exterior: “Un dels reptes és començar a comunicar cap a l’exterior el nostre sistema de museus i monuments”, ha afirmat el director, remarcant, però, que aquesta estratègia no pretén substituir la promoció turística ‘de sempre’: “Andorra Turisme fa una feina molt important per promocionar el país, però nosaltres hem d’anar per canals més especialitzats per arribar als professionals i a les xarxes de museus del nostre entorn”, ha apuntat. “Assistirem a un congrés molt important a Màlaga, on participarem en taules rodones i presentarem el sistema de museus i monuments”.
Pel que fa a la incorporació de noves tecnologies, Joval ha defensat la necessitat que els museus han d’integrar nous llenguatges digitals, però sense perdre el vincle humà amb el patrimoni. “La tecnologia ens dona moltes oportunitats, però no podem apostar-ho tot a la tecnologia. Ens ha d’ajudar, no ens ha de segrestar”, ha afirmat. En aquest sentit, ha destacat projectes com els hologrames incorporats a Casa d’Areny-Plandolit, les futures experiències immersives de Ràdio Andorra o el futur trasllat del Museu Thyssen al NODE. “El fet d’apropar-nos cap al NODE ens obrirà una porta a nous llenguatges i a noves maneres de fer”, ha indicat.
L’èxit de ‘Canya als museus’
Finalment, Joval ha fet balanç del desè aniversari de ‘Canya als museus’, una iniciativa que ha qualificat d’“èxit” tant quantitatiu com qualitatiu. “Hi ha hagut activitats que hem hagut de duplicar perquè hi ha molta demanda”, ha explicat. “La població, una vegada ha anat dues vegades al museu, si no hi ha una activitat és estrany que hi torni”, ha afegit, tot i deixar clar que la prioritat no és augmentar exponencialment el nombre de propostes. “Preferim repetir una activitat que ha tingut molt èxit abans que programar massa”. En aquesta línia, ha reivindicat el paper dels museus com a espais de trobada i reflexió col·lectiva: “Els museus són espais vius, de comunitat i que han de crear diàleg i reflexió crítica”, ha conclòs.