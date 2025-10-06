Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Una resposta que estigui a l’alçada dels fets ocorreguts

Les últimes setmanes han posat de manifest una realitat preocupant: la repetició d’agressions entre joves al nostre país. L’últim cas, denunciat pels pares d’un menor presumptament agredit per sis adolescents al Prat de la Creu, se suma a una cadena d’episodis violents que, tot i estar encara sota investigació, evidencien una tendència que no es pot ignorar. La resposta institucional ha estat fins ara prudent, però cal una actuació més decidida. No només per aclarir responsabilitats, sinó també per abordar el rerefons social i educatiu que pot alimentar aquest tipus de conductes. El fet que s’hagi desmentit una agressió al Parc Central no resta gravetat a l’escenari general: hi ha un malestar latent entre determinats grups de joves i les autoritats han d’actuar amb celeritat i transparència.La seguretat dels menors ha de ser una prioritat absoluta. Cal reforçar la vigilància, però sobretot, invertir en prevenció i treball comunitari.

