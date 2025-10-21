Una pausa necessària per posar ordre al sistema universitari

La reforma de la Llei d’Ensenyament Superior que impulsa el Govern arriba en un moment clau per al sistema universitari andorrà, després d’anys de creixement ràpid i poc planificat. L’executiu reconeix, amb aquesta modificació, que cal posar ordre en un ecosistema que ha tendit a la dispersió, amb projectes que sovint s’han solapat i una expansió que no sempre ha anat acompanyada de criteris sòlids de qualitat i coherència. La moratòria anunciada és, en aquest sentit, una mesura necessària per repensar el model, però també evidencia un cert retard en la planificació: caldrà preguntar-se per què no es va establir una estratègia abans de permetre l’autorització de noves institucions. El repte ara serà que aquesta pausa no es converteixi en un fre a la innovació o en una eina de control excessiu per part de l’Administració. Andorra necessita universitats fortes, però també un sistema transparent i obert, que valori la qualitat per sobre de la quantitat i que sàpiga projectar-se cap al futur sense repetir els errors d’un creixement sense brúixola.