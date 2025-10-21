Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Una pausa necessària per posar ordre al sistema universitari

La reforma de la Llei d’Ensenyament Superior que impulsa el Govern arriba en un moment clau per al sistema universitari andorrà, després d’anys de creixement ràpid i poc planificat. L’executiu reconeix, amb aquesta modificació, que cal posar ordre en un ecosistema que ha tendit a la dispersió, amb projectes que sovint s’han solapat i una expansió que no sempre ha anat acompanyada de criteris sòlids de qualitat i coherència. La moratòria anunciada és, en aquest sentit, una mesura necessària per repensar el model, però també evidencia un cert retard en la planificació: caldrà preguntar-se per què no es va establir una estratègia abans de permetre l’autorització de noves institucions. El repte ara serà que aquesta pausa no es converteixi en un fre a la innovació o en una eina de control excessiu per part de l’Administració. Andorra necessita universitats fortes, però també un sistema transparent i obert, que valori la qualitat per sobre de la quantitat i que sàpiga projectar-se cap al futur sense repetir els errors d’un creixement sense brúixola.

Altres Editorials
El repte de créixer sense perdre la qualitat de vida
Prevenir i acompanyar, les dues cares d’un mateix repte
Comparteix
Últimes notícies
  • Empresa
L’andorrana Marta Ambor, finalista als Blockchain Awards d’Alastria 2025 com a ‘Dona més influent en Blockchain’
  • Educació
Moratòria en la creació de noves universitats al país fins a l’aprovació de l’Estratègia d’Ensenyament Superior
  • Política
El pressupost del Cos de Banders s’enfila un 44% des del 2023 i sumarà una plaça i més equipament per al pròxim 2026
Articles d'opinió
Noemi Ruiz García
Alimentar-se en temps de càncer: entre dubtes i esperança
Fabiola Sofia Masegosa
Una Fira sense bestiar, però plena de vida
La Taula d’El Periòdic
La gran contradicció: els qui defensen el SÍ, però NO
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu