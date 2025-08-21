Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Una lliçó de vida, però també d’esperança

Els Jocs Mundials de Trasplantats ens deixen un balanç que Andorra pot celebrar amb orgull. No per les cinc medalles aconseguides, que també, sinó per allò que aquestes representen: una victòria de la vida sobre la malaltia, de la superació personal sobre l’adversitat. Cada podi aconseguit a Alemanya és la constatació que després d’un trasplantament hi ha futur, hi ha esport i hi ha plenitud. La delegació andorrana ha demostrat que els límits només existeixen quan els acceptem, i que la força col·lectiva pot convertir una segona oportunitat en un missatge universal d’esperança. Aquests Jocs Mundials no són només una competició esportiva, sinó que també són un recordatori del valor immens de la donació d’òrgans i del compromís solidari que l’acompanya. Gràcies a aquesta cadena de generositat, vides que semblaven condemnades tornen a escriure històries de lluita i de triomf. El país torna de Dresden amb medalles, però sobretot amb una lliçó que ens interpel·la a tots: el futur és possible quan la vida es comparteix.

