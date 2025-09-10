Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Una lliçó de dignitat i de compromís públic

La renúncia de Judith Casal al seu escó al Consell General és, abans que res, un gest de coherència i de valentia. Quan la salut obliga a posar fre, cal reconèixer l’honestedat d’una decisió que no amaga cap rerefons polític, sinó la necessitat d’atendre’s a si mateixa després d’anys de servei públic. Casal ha estat clara: ha estat un càrrec que l’ha omplert d’orgull, però ha arribat l’hora de canviar el centre d’interès. El seu comiat deixa una lliçó de dignitat i també un buit en la política andorrana, que sovint oblida el factor humà darrere dels càrrecs i les sigles. La seva trajectòria és un recordatori que la política també és vocació i sacrifici, i que el compromís amb el bé comú sovint té costos personals invisibles. La situació ha evidenciat, alhora, les rigideses d’un reglament parlamentari incapaç de contemplar excepcions en casos de malaltia. L’entrada temporal del síndic Carles Ensenyat assegura la continuïtat del grup socialdemòcrata, però la reflexió queda oberta: la democràcia també hauria de ser sensible a les persones que la sostenen.

Altres Editorials
Quan protegir drets suposa una incomoditat per al poder
La despenalització de l’avortament avança sense concrecions
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
El Govern avança fins a un centenar de permisos de la quota general que es descomptaran de la partida d’octubre
  • Política
Casal dimiteix per motius mèdics i Ensenyat ocuparà temporalment el seu càrrec per raons de “democràcia”
  • Política
El sector polític lamenta l’adeu de Casal: “És una pèrdua doble per la dimensió humana i la valoració professional”
Articles d'opinió
La Taula d’El Periòdic
La realitat de l’Acord d’associació a setembre 2025
Gerard Martínez Díez
Genocidi a Gaza: Què fa el Govern? Què fem nosaltres? (Part II)
Jordi Castellet i Sala
De Picasso a Altamira
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu