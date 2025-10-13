Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Una edat per protegir millor

L’anunci de Concòrdia d’elevar l’edat de consentiment sexual dels 14 als 16 anys és molt més que una reforma tècnica del Codi Penal. És una aposta per reforçar la protecció dels infants i adolescents davant situacions que, massa sovint, deriven en processos judicials complexos, dolorosos i socialment divisors. L’edat del consentiment no és només una xifra: és un límit moral i jurídic que defineix fins a quin punt la societat entén la vulnerabilitat de la infància i la responsabilitat dels adults.

Apujar aquest llindar significa reconèixer que als 14 anys encara hi ha un desequilibri evident de maduresa, d’autonomia emocional i de capacitat per entendre plenament les conseqüències d’una relació sexual. Significa també evitar que certes situacions d’abús quedin en una zona grisa que desprotegeix els més joves i carrega el pes de la prova sobre ells.

En un context en què els casos d’abús i assetjament segueixen emergint —i sovint romanen ocults durant anys—, Andorra té l’oportunitat de reforçar la seva resposta legal i moral. La proposta de Concòrdia va en la bona direcció si s’acompanya d’educació afectiva i sexual a les escoles, de protocols d’actuació àgils i d’una mirada col·lectiva que situï els drets dels infants per damunt de qualsevol altre interès.

