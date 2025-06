Una aposta decidida pel transport públic

El transport públic del país afronta una nova etapa de millora i modernització amb els canvis anunciats. La creació de línies exprés a Canillo, Soldeu, el Pas de la Casa i Ordino, l’allargament de recorreguts i l’enllaç entre valls responen a una demanda ciutadana clara: més rapidesa, cobertura i comoditat. La nova línia L7 unirà la Massana amb Andorra la Vella en trajectes més curts i directes, mentre que l’intercanviador de FEDA facilitarà l’eficiència entre valls. La “superparada” a Prada Ramon i la reducció de temps en els recorreguts suposen avenços tangibles per a milers d’usuaris. Tot plegat, sense augmentar costos i optimitzant els recursos existents. Així, aquesta aposta per un transport gratuït, ampliat i millorat és una bona notícia per la mobilitat sostenible i la qualitat de vida. “Agafa el teu bus” és ja més que un lema: és una realitat que s’adapta millor a les necessitats d’Andorra.