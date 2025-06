Un turisme de qualitat no pot sostenir-se amb estructures laborals antiquades

L’ambició d’Andorra per posicionar-se com a destinació turística de qualitat i projecció internacional és clara, però topa amb una realitat preocupant: la manca de personal al sector. Tal com alerta la Unió Hotelera, la temporada d’estiu està compromesa per uns requisits laborals desfasats i un sistema de quotes massa rígid. La burocràcia que retarda l’aprovació dels permisos de treball desincentiva la contractació i fa inviable garantir l’obertura de tots els establiments amb un servei òptim.

La paradoxa és evident: es vol atreure un turisme més exigent, però no es garanteixen les condicions per donar-li resposta. El creixement del sector ha de venir acompanyat d’una reforma àgil del marc legal que permeti incorporar personal temporal amb celeritat i garanties. No fer-ho és deixar el motor econòmic del país en punt mort.

Si Andorra vol seguir destacant en el mapa turístic internacional, ha de cuidar el seu actiu més valuós: les persones que fan possible l’experiència turística. El futur del sector depèn, en gran part, de no perdre aquesta cursa per inacció administrativa.