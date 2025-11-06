Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Un repte que combina dades, cooperació i confiança

El Sistema d’Informació dels Contractes d’Arrendament (SICAR) és una eina clau per conèixer amb precisió el mercat del lloguer a Andorra. Les primeres dades, amb més de 4.300 contractes registrats i un preu mitjà real de 18,19 euros per metre quadrat, representen un pas endavant imprescindible per fonamentar les polítiques d’habitatge en informació contrastada i no en percepcions o estimacions parcials. Tot i això, el projecte evidencia també els reptes de la cooperació institucional. L’absència temporal de dades d’Escaldes-Engordany, atribuïda a qüestions tècniques, recorda que la transparència i la coordinació entre administracions són essencials per oferir una imatge completa i fiable del mercat. El debat no hauria de centrar-se en els retrets, sinó en com garantir que aquesta eina funcioni de manera homogènia i continuada. El valor del SICAR no rau només en les seves xifres, sinó en la seva capacitat de generar confiança: confiança en les dades, en la gestió pública i, sobretot, en la resposta efectiva a una de les principals preocupacions socials del país: l’accés a l’habitatge.

