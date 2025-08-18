Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Un projecte que pedala amb força, però arrossega massa llast

El servei de bicicletes elèctriques compartides Cicland és, sens dubte, una de les iniciatives de mobilitat més ben rebudes dels darrers anys. El creixement d’usuaris, especialment joves, evidencia que la ciutadania té ganes d’explorar alternatives al vehicle privat. Però darrere l’èxit aparent, el sistema arrossega mancances que amenacen la seva credibilitat: bicicletes vandalitzades, aplicació antiquada i manca de recanvis que deixen desenes d’unitats fora de servei.

El vandalisme, tot i no ser nou, té avui més impacte per la pressió d’una demanda creixent. Però la resposta institucional no pot quedar-se només en campanyes de conscienciació. És imprescindible una estratègia més ferma, que inclogui inversió en tecnologia, agilitat en la reparació i tolerància zero amb els qui malmeten un servei públic pagat per tothom. Cicland ha arribat al punt clau: o consolida el model amb una gestió professional i recursos suficients, o corre el risc que la ciutadania acabi percebent-lo com una bona idea mal executada. El futur de la mobilitat compartida a Andorra depèn d’aquesta decisió.

Altres Editorials
Hope Palestina: solidaritat directa des d’Andorra
Una onada de calor que posa en risc l’equilibri natural del país
Comparteix
Últimes notícies
  • Esports
Vicky Jiménez s’imposa a Alexis Nguyen i accedeix a la segona ronda de la fase prèvia del US Open (0-2)
  • Societat
Cicland creix amb força, però l’augment d’usuaris i el vandalisme limiten un projecte amb molt ús entre els joves
  • Societat
El balanç del pont a la capital no deixa bones sensacions entre els comerços: “Molta gent, però poques vendes”
Articles d'opinió
Albert Areny
Ciutadans Compromesos es planteja volar sol: un nou escenari de màxima igualtat a les eleccions andorranes
Omar el Bachiri
Som un present continu, evolucionem constantment
Marta Ambor
Dels creadors de «Mare, jo no veig la TV», arriba «Mare, jo no escolto la ràdio»
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu