Un pas ferm cap a l’accés a l’habitatge

No sempre és fàcil trobar iniciatives governamentals que despertin consens, però el nou programa d’accés al primer habitatge mereix reconeixement. En un context en què el mercat immobiliari continua sent un dels principals motius de preocupació social, el fet que l’Executiu assumeixi els interessos i l’aval de les hipoteques durant set anys és una decisió valenta i, sobretot, útil. No resoldrà tots els problemes d’accés a l’habitatge, però sí que marca una diferència: posa la política pública al servei directe dels ciutadans, alleugerint el pes econòmic dels primers anys d’una hipoteca i facilitant l’estabilitat de moltes famílies. També cal destacar el paper de la col·laboració institucional: bancs, notaris i administració han sabut convergir en un objectiu compartit. Aquest és, potser, el millor senyal que el país és capaç d’actuar amb responsabilitat davant els reptes socials. En temps on sovint abunden les crítiques, reconèixer els encerts és també una forma de fer país i, sobretot, de construir-lo amb una visió de futur.

