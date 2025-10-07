Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Un pas endavant en la modernització administrativa

El primer mes d’aplicació del pla de xoc al Servei de Tràmits és una fita a destacar. Les dades presentades pel ministre Marc Rossell mostren una millora tangible en l’atenció a la ciutadania i a les empreses, amb una reducció dràstica dels temps d’espera i un augment del grau de satisfacció. El reforç de la plantilla, la divisió entre tràmits d’empresa i de ciutadania i l’aposta per la digitalització han permès donar resposta a una de les demandes més urgents dels darrers anys: un servei públic més àgil, accessible i eficient. Encara hi ha reptes pendents —com l’absentisme a les cites prèvies o la simplificació de requisits—, però el canvi de dinàmica és innegable. Si la tendència es consolida, Andorra avançarà cap a un model administratiu més modern i alineat amb els estàndards europeus. Celebrar els avenços no vol dir renunciar a l’exigència: el repte, ara, és mantenir la qualitat assolida i fer de la transformació digital un element estructural i permanent del sector públic.

Comparteix
De la redacció al teu dispositiu