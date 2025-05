Un país que es consolida des de la proximitat

El teixit social i econòmic d’un país es construeix també a través de les iniciatives que connecten amb la ciutadania des de l’àmbit local. L’èxit de propostes com el ‘Fora Estocs a Andorra la Vella’, la ‘Fira del Vermut’ a la Cortinada o la Nit Blanca dels Museus i Monuments a Canillo n’és una prova clara. Són accions nascudes de l’arrel del territori que, amb una planificació acurada, han assolit l’objectiu de dinamitzar econòmicament, culturalment i socialment els espais on s’han celebrat. El fet que totes tres cites hagin superat les expectatives d’afluència i participació confirma que quan es treballa amb visió estratègica i coneixement del territori, la resposta ciutadana arriba. Més enllà de l’èxit puntual, la seva consolidació és una oportunitat perquè Andorra continuï creixent des de la cohesió, la descentralització i la identitat pròpia. Fer país també és això: crear espais de trobada, de dinamisme econòmic i de cultura compartida. La continuïtat d’aquestes iniciatives no només és desitjable, sinó necessària per a un país viu, divers i actiu.