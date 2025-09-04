Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Un nou curs, un repte col·lectiu

L’inici del curs escolar no és només la tornada a les aules; és un moment clau que marca expectatives i oportunitats per als estudiants. Enguany, els reptes són evidents: equilibrar l’exigència amb l’acompanyament, gestionar de manera intel·ligent la tecnologia i donar resposta a la creixent necessitat de suport emocional i salut mental.

La irrupció de noves eines digitals i la pressió social obliguen a replantejar metodologies que connectin amb l’alumnat sense perdre el vincle humà. La tecnologia pot ser un aliat pedagògic, però mai ha de substituir la relació personal que dona sentit a l’educació. Igualment, reforçar l’atenció emocional és imprescindible per garantir no només aprenentatge, sinó també benestar i motivació.

Aquest és un repte compartit. Mestres, famílies i institucions han de veure l’escola com el fonament de la societat. Destinar-hi recursos i innovació és assegurar que els estudiants afrontin el futur amb eines sòlides i amb la confiança que la seva formació és una veritable prioritat de país.

