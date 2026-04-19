Un model d’èxit amb límits cada vegada més evidents

Les xifres rècord en dies d’esquí no poden amagar les tensions estructurals que afronta el model turístic del país. Més enllà dels bons resultats, la dependència de factors externs com la meteorologia o els accessos continua evidenciant una vulnerabilitat que Andorra arrossega des de fa anys i que encara no ha resolt. A aquesta realitat s’hi suma un altre element clau: el límit de capacitat. El fet que el país no pugui absorbir molt més volum de visitants obliga a replantejar el model, orientant-lo cap a la qualitat. Però aquest gir, necessari, també posa de manifest la manca d’una planificació prèvia més anticipada. Amb tot, és en l’àmbit de l’habitatge on es concentra la principal preocupació. La dificultat per allotjar treballadors i captar talent no és només un problema del sector, sinó una qüestió de país. Sense una resposta estructural i coordinada, el risc és clar: comprometre la sostenibilitat d’un dels principals motors econòmics d’Andorra.

Altres Editorials
Una taxa turística per repensar el model de creixement
Habitatge de luxe i responsabilitats diluïdes
David Ledesma: «És molt difícil captar talent: quan la gent veu el cost de l’habitatge, acaba declinant les ofertes»
SIPAAG i SEP exigeixen a Funció Pública conèixer els criteris de reclassificació salarial: “Volem saber les regles del joc”
Reserva d’esmena de Concòrdia pels contractes d’Andorra Turisme: “S’està amagant quant s’està gastant el Govern”
Articles d'opinió
Jaume Clavé Cinca
Toponímia andorrana: Andorra
Josep Roig
El català a Andorra, entre el progrés real i la temptació del càstig
Jordi Castellet i Sala
El nom de Déu en va
