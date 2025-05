Un inici daurat per a l’esport andorrà

La primera jornada dels Jocs dels Petits Estats d’Europa ha deixat una imatge clara: Andorra ha fet un pas endavant en el panorama esportiu continental. Els atletes del país han assolit cinc medalles d’or en una sola jornada, una fita que confirma l’alt nivell que ha assolit l’esport andorrà. Els resultats han estat especialment destacables en atletisme, amb tres ors, i també en karate i natació, amb una medalla d’or en cadascuna de les disciplines.

Aquest èxit no només reflecteix el bon moment dels esportistes, sinó també la feina de preparació, suport institucional i compromís col·lectiu que hi ha al darrere. En el marc d’una cita tan esperada com aquesta, competir a casa i assolir resultats d’aquesta magnitud té un valor simbòlic i esportiu immens. És un estímul per a les properes jornades i un missatge clar sobre la capacitat del país d’estar entre els millors.

Tot i això, cal reconèixer també el lideratge de Xipre en aquest inici de competicions, que s’ha situat com l’estat amb més medalles en aquesta primera jornada. Un indicador que deixa entreveure la intensitat i la competitivitat d’aquesta edició, i que confirma que la setmana esportiva que tenim al davant serà tan exigent com emocionant.