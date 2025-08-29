Un gran actiu que el Principat no pot desaprofitar

La Vuelta ha tornat a situar Andorra en l’aparador internacional del ciclisme. El pas de la competició ha estat viscut amb entusiasme per centenars d’aficionats i ha confirmat que el país continua sent un escenari atractiu tant per als corredors com per al públic. L’organització ha respost amb solvència als reptes logístics i de mobilitat, demostrant que el Principat té capacitat per acollir esdeveniments d’aquestes dimensions. Més enllà de l’impacte puntual, la ronda espanyola planteja una reflexió: l’oportunitat de reforçar el vincle d’Andorra amb el ciclisme professional i de convertir-lo en un actiu turístic recurrent. Les valoracions positives i la predisposició de totes les parts per repetir experiència apunten cap a una presència més estable al calendari. El repte serà mantenir l’equilibri entre l’espectacle esportiu i la gestió de les molèsties inevitables que genera. La jornada deixa una constatació: quan el ciclisme arriba, el país s’activa, els visitants responen i Andorra projecta una imatge potent de destinació esportiva i turística.