Un desgast que obre pas a una oposició en ascens

L’Enquesta Política de Primavera 2025 confirma una realitat que el Govern d’Espot no pot ignorar: el suport institucional es desinfla de forma sostinguda. La valoració de l’executiu baixa per tercer any consecutiu i ho fa en un context d’augment de confiança cap a l’oposició. Concòrdia, en particular, encapçala aquest canvi de tendència, amb una puntuació que supera la del mateix Govern i del seu cap visible.

El missatge de la ciutadania és clar: la gestió actual ja no genera la mateixa credibilitat ni confiança. Més enllà de les valoracions puntuals, l’erosió de la percepció global del sistema polític, amb una desafecció persistent i un nivell altíssim d’indecisos, posa en qüestió la capacitat del model per connectar amb una societat diversa i en transformació.

L’Executiu té ara l’obligació d’interpretar aquest avís com una oportunitat. No és només qüestió d’eficàcia tècnica o de lideratge personal, sinó d’escoltar més, explicar millor i respondre amb responsabilitat a unes expectatives que, cada cop més, es traslladen a altres opcions.