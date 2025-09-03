Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Un control migratori “quirúrgic”

El Govern ha confirmat que obrirà noves quotes laborals amb un increment que qualifica de “quirúrgic”, limitat a professions prioritàries i amb l’objectiu declarat de no desbordar el mercat immobiliari ni posar en risc l’anomenat “creixement sostenible”. La mesura arriba després de mesos en què empreses de diferents sectors han alertat de la manca de mà d’obra i han reclamat més flexibilitat, un clam que s’ha fet evident quan fins i tot l’FC Andorra s’ha trobat amb traves per inscriure jugadors. La resposta de l’Executiu, però, continua marcada pel control estricte i per la voluntat de tornar al model d’abans de la pandèmia.

Aquesta decisió, tanmateix, planteja interrogants sobre la coherència de la política migratòria. D’una banda, es reconeix la necessitat de captar perfils formats i cobrir feines que el país no pot assumir amb recursos propis; de l’altra, es manté una lògica restrictiva que pot resultar insuficient davant la pressió real que viuen sectors com la restauració, el comerç o l’esport professional. El risc és que aquesta ampliació “mil·limètrica” no arribi a temps ni a l’abast de les necessitats reals del teixit econòmic.

Tot plegat s’emmarca en un debat de fons que no es pot obviar: l’accés a l’habitatge. Permetre l’arribada de nous treballadors sense una estratègia paral·lela per fer front als preus desorbitats i a l’escassetat de pisos pot agreujar encara més la fractura social. La política de quotes no pot ser només una eina de gestió demogràfica, sinó que ha d’anar acompanyada d’una visió global

Altres Editorials
Quan un rumor esdevé condemna a les xarxes
La manca de passaports que recau en la ciutadania
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
El Comú d’Ordino prepara un “pulmó verd” de 4.000 metres quadrats per millorar la zona de la Clota Verda
  • Esports
Els ciclistes andorrans Oriol Pi i Roger Turné completen la Copa del Món de França abans del Mundial de Les Gets
  • Esports
La protesta contra el genocidi a Gaza ha obligat a neutralitzar la finalització de l’onzena etapa de la Vuelta a Bilbao
Articles d'opinió
Gerard Martínez Díez
Genocidi a Gaza: Què fa el Govern? Què fem nosaltres? (Part I)
Fabiola Sofia Masegosa
La Sainte-Chapelle i la Conciergerie: dos rostres de París
Clàudia Cornella
La tornada a la rutina: una oportunitat per descobrir la màgia del present
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

Ad debug output

The ad is not displayed on the page

current post: Un control migratori “quirúrgic”, ID: 255195

Ad: Sky test (255095)
Placement: sky_left (255094)

Cache-busting: off
The ad can work with passive cache-busting

Find solutions in the manual