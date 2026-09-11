Un conflicte que no es pot deixar enquistar

La decisió dels bombers de deixar de fer hores extres voluntàries i formacions evidencia que les discrepàncies amb Govern han entrat en una fase que convindria no deixar enquistar. El SIB A-118 posa damunt la taula reivindicacions salarials, però també qüestions vinculades a la carrera professional, les dotacions dels parcs, la renovació dels vehicles o la protecció de la salut dels efectius. No correspon donar per fet que totes les demandes sindicals hagin de ser assumides en els termes plantejats. Govern té la responsabilitat de garantir que qualsevol modificació sigui sostenible, coherent amb el conjunt de l’Administració i justificada. Però aquesta mateixa responsabilitat obliga a donar respostes clares a unes reivindicacions que afecten un servei essencial. L’enduriment de les mesures acordades pels bombers és, sobretot, un senyal que el diàleg no està produint els resultats esperats. Abans que el desacord escali, les dues parts haurien de recuperar una negociació efectiva, amb criteris objectius i voluntat real d’arribar a acords.