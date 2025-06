Un comiat que genera més dubtes que respostes

L’FC Andorra ha decidit prescindir de ‘Beto’ Company just després que hagi assolit l’objectiu més ambiciós de la temporada: el retorn a Segona Divisió. És un comiat que, per més paraules d’agraïment que hi hagi al comunicat oficial, deixa un regust amarg i moltes preguntes sense resposta. Quin sentit té acomiadar un tècnic que ha estat clau en una de les gestes més destacades del club en els darrers anys?

Company va assumir la banqueta en un moment límit, sense haver estat ni tan sols la primera opció. Va transformar un equip desorientat en un conjunt sòlid i competitiu, fins al punt d’enllaçar 17 jornades regulars amb només tres derrotes i firmar un play-off pràcticament impecable. La seva sortida, ara que tot just començava a consolidar-se el projecte, alimenta la sospita que el seu paper ha estat més instrumental que realment reconegut. El futbol modern té les seves lògiques, però això no vol dir que siguin justes. I en aquest cas, el mèrit esportiu no ha pesat prou.