Un augment que exigeix una resposta política i social urgent

Les dades sobre el centre penitenciari de la Comella són preocupants. Un increment del 51% en el nombre de persones internes en un any, amb 252 nous ingressos —gairebé el doble que el 2023— reflecteix no només un sistema penal més actiu, sinó també el símptoma d’una societat que necessita revisar a fons els seus mecanismes de prevenció, justícia i reinserció. És cert que la taxa d’ocupació encara se situa per sota del límit —49% sobre una capacitat de 151 places—, però el ritme de creixement és insostenible si no s’adopten mesures estructurals. Més alarmant és la composició de la població reclusa: una gran majoria d’homes joves, sovint estrangers, en règim penal o preventiu, posa en relleu desigualtats socials, laborals i d’accés a oportunitats. En aquest context, la compareixença d’aquest divendres de la ministra Ester Molné és una oportunitat clau per exigir transparència, responsabilitat i, sobretot, un pla d’acció que vagi més enllà de la gestió de places. Cal una política penitenciària moderna, centrada en la reinserció, la prevenció del delicte i l’equitat social.