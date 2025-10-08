Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Un acord necessari, però amb deures pendents

El tancament del llarg procés de negociació entre el Govern i els sindicats de la Funció Pública és, sens dubte, una bona notícia. Després de mesos d’estira-i-arronses i de tensions acumulades, el nou model retributiu suposa un pas endavant en la modernització d’una administració que demanava una actualització justa i coherent. L’acord permetrà reconèixer la feina dels treballadors públics, millorar la seva competitivitat salarial i, sobretot, dignificar una estructura que havia quedat desfasada. Tanmateix, cal posar-hi matisos. L’aprovació del decret i l’activació del pagament únic de tres milions d’euros en concepte de productivitat no tanquen tots els fronts oberts. La discrepància dels bombers amb el tractament de les jubilacions, o el debat pendent sobre la carrera professional i l’avaluació de l’acompliment, evidencien que la reforma encara necessita rodatge i consens. El repte, ara, és consolidar aquest avenç amb diàleg, transparència i equitat. Una administració més justa i eficient no només beneficia els funcionaris, sinó que reforça, també, la confiança del conjunt de la ciutadania en les institucions.

Altres Editorials
Un pas endavant en la modernització administrativa
Una resposta que estigui a l’alçada dels fets ocorreguts
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
L’Executiu activa un pagament únic de tres milions d’euros per reconèixer la productivitat del cos de funcionaris
  • Política
El nou sistema europeu de control de fronteres no afectarà el Principat mentre es negocia un acord amb la UE
  • Política
La CEA reclama un major control per evitar que la quota d’autònoms s’utilitzi per obtenir residències passives
Articles d'opinió
Joao de Melo
I si fos Andorra? Una reflexió sobre Palestina
Fabiola Sofia Masegosa
Un dia de sabors entre Versalles i París
La Taula d’El Periòdic
Un final de trajecte que ens portarà a votar un model d’Estat
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu