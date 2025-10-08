Un acord necessari, però amb deures pendents

El tancament del llarg procés de negociació entre el Govern i els sindicats de la Funció Pública és, sens dubte, una bona notícia. Després de mesos d’estira-i-arronses i de tensions acumulades, el nou model retributiu suposa un pas endavant en la modernització d’una administració que demanava una actualització justa i coherent. L’acord permetrà reconèixer la feina dels treballadors públics, millorar la seva competitivitat salarial i, sobretot, dignificar una estructura que havia quedat desfasada. Tanmateix, cal posar-hi matisos. L’aprovació del decret i l’activació del pagament únic de tres milions d’euros en concepte de productivitat no tanquen tots els fronts oberts. La discrepància dels bombers amb el tractament de les jubilacions, o el debat pendent sobre la carrera professional i l’avaluació de l’acompliment, evidencien que la reforma encara necessita rodatge i consens. El repte, ara, és consolidar aquest avenç amb diàleg, transparència i equitat. Una administració més justa i eficient no només beneficia els funcionaris, sinó que reforça, també, la confiança del conjunt de la ciutadania en les institucions.