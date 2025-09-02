Quan un rumor esdevé condemna a les xarxes

El cas de Ransol posa de manifest fins a quin punt les xarxes socials poden convertir un rumor en una arma perillosa. Un vídeo viral va acusar injustament una família de maltractar els seus gossos, quan en realitat els animals estaven ben cuidats i sota normativa. La indignació generada va sembrar dubtes i va exposar públicament unes persones innocents. Aquest episodi evidencia els riscos de les notícies falses: dany a la reputació, vulneració de la privacitat i descrèdit de les veritables denúncies que sí que requereixen atenció immediata. El problema no és només l’error, sinó la irresponsabilitat de difondre acusacions sense cap contrast. Cal, doncs, un ús més responsable de les xarxes socials. Abans de compartir, és imprescindible verificar i pensar en les conseqüències. La llibertat d’expressió no pot ser excusa per difondre rumors; ha d’anar sempre acompanyada del respecte i el compromís amb la veritat.