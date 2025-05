Quan l’error el paga qui menys ho pot assumir

La revalorització de les pensions no és només una qüestió tècnica, sinó un compromís social amb els qui depenen d’aquests ingressos per viure amb dignitat. Que 107 pensionistes hagin percebut menys del que els corresponia per un problema d’interpretació pressupostària és, com a mínim, preocupant. Més encara quan el mateix article 20 del pressupost incloïa una nota específica per evitar desigualtats i disfuncions. La rectificació anunciada pel ministre de Finances arriba tard i amb un matís inquietant: la responsabilitat es dilueix entre la CASS i la interpretació legal. Però aquí no hi ha marge per l’ambigüitat. L’Administració no pot escudar-se en tecnicismes quan el perjudici recau en els més vulnerables. La solució —una esmena— ja s’està tramitant. Però l’episodi evidencia una mancança de previsió i control. Quan s’aprova un pressupost amb efectes socials, cal garantir-ne l’aplicació justa des del primer dia. El rigor pressupostari no pot desconnectar-se de l’ètica institucional.