Quan la improvisació posa en risc la imatge dels Jocs

A menys d’una setmana perquè comencin els Jocs dels Petits Estats, les alarmes han saltat per motius que no haurien d’estar sobre la taula a aquestes altures. Voluntaris menors de 16 anys sense confirmar, absències escolars no justificades, manca de roba oficial i calendaris pendents de publicació configuren un escenari que revela una preocupant manca de previsió.

Aquest esdeveniment ha estat presentat com una oportunitat única per projectar Andorra a escala internacional, però la gestió està deixant massa ombres. El voluntariat juvenil, clau en la logística i l’ambient dels Jocs, ha estat tractat amb una lleugeresa inadmissible: les famílies, els centres escolars i els propis joves mereixien informació clara, temps i garanties. Que encara s’estiguin resolent trucades i correus a corre-cuita evidencia una improvisació que contrasta amb l’ambició institucional.

Organitzar uns Jocs no és només fer bandera d’unitat i celebració, sinó demostrar capacitat de planificació i respecte per totes les parts implicades. La gran festa que prometen els Jocs no es pot construir sobre la incertesa i la desorganització.