Quan la cultura fa comunitat i la festa és realment per a tothom

L’aposta del Comú de Sant Julià de Lòria per fer una Festa Major realment inclusiva és una bona notícia. Que es destinin recursos i atenció a programar activitats específiques per a la gent gran no és només un gest de sensibilitat institucional, sinó també un acte de justícia cultural. Tothom té dret a sentir que la festa de la parròquia també és seva, independentment de l’edat.

La iniciativa liderada per la consellera de Cultura, Teresa Areny, mereix reconeixement. Recuperar espectacles com els balls de saló o l’humor de Joan Pera —que torna per 21a vegada a la plaça de la Germandat— demostra voluntat de cohesió intergeneracional i una mirada que va més enllà del focus habitual en concerts i discomòbils. La festa no ha de ser patrimoni exclusiu dels joves, sinó una trobada plural que parli a tothom. I per aconseguir-ho, calen propostes concretes com les que enguany presenta Sant Julià. Perquè el dret a celebrar, compartir i gaudir és transversal.