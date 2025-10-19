Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Prevenir i acompanyar, les dues cares d’un mateix repte

Les últimes dades sobre el càncer de mama a Andorra –amb 61 nous casos registrats en el que portem de 2025, nou dels quals detectats a través del cribratge precoç–, posen de manifest que la lluita contra aquesta malaltia encara requereix una aposta decidida per la prevenció.

La detecció primerenca continua sent la millor eina per reduir la mortalitat, però les xifres evidencien que el programa de cribratge no arriba prou lluny o no desperta prou consciència entre la població. En paral·lel, iniciatives com la de la Massana per reforçar el seu programa oncològic és una mostra del compromís local amb la qualitat de vida dels pacients. Perquè no es tracta només de guarir, sinó d’acompanyar, donar suport i recuperar benestar en totes les dimensions possibles.

La suma d’aquestes dues notícies reflecteix dues cares inseparables del mateix repte: detectar a temps i cuidar millor. En un país petit com el nostre, on la proximitat és una força, la salut pública guanya quan la prevenció i l’empatia caminen juntes.

