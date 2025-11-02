Preservar el nostre futur entre muntanyes

Andorra no es pot permetre perdre la seva raó de ser. En un país on la natura defineix el paisatge, la cultura i fins i tot la manera de viure, el repte de la crisi climàtica és també una qüestió d’identitat. El canvi del clima està alterant la biodiversitat dels Pirineus, posant en risc espècies i ecosistemes que fan del Principat un territori únic. No és només una amenaça ambiental: és una advertència sobre la necessitat urgent de repensar el nostre model de desenvolupament abans que el que avui ens envolta desaparegui.
Ordino, reconeguda per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera, simbolitza aquest compromís amb la sostenibilitat de muntanya. Però aquest reconeixement només tindrà sentit si es tradueix en accions concretes: més recerca, més educació ambiental i una gestió territorial que posi la natura al centre. No podem permetre que la pressió humana o la inacció política converteixin els nostres paisatges en un record. Preservar-los no és un luxe, és una responsabilitat col·lectiva.
En un món que s’escalfa massa ràpid, Andorra ha de ser exemple d’adaptació i de respecte pel seu entorn. Les muntanyes, els boscos i la fauna que ens envolten són el nostre tresor més fràgil i valuós. Vetllar per ells és vetllar pel nostre futur com a país. Perquè si el medi natural s’apaga, també ho farà una part essencial del que som.