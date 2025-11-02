Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Preservar el nostre futur entre muntanyes

Andorra no es pot permetre perdre la seva raó de ser. En un país on la natura defineix el paisatge, la cultura i fins i tot la manera de viure, el repte de la crisi climàtica és també una qüestió d’identitat. El canvi del clima està alterant la biodiversitat dels Pirineus, posant en risc espècies i ecosistemes que fan del Principat un territori únic. No és només una amenaça ambiental: és una advertència sobre la necessitat urgent de repensar el nostre model de desenvolupament abans que el que avui ens envolta desaparegui.

Ordino, reconeguda per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera, simbolitza aquest compromís amb la sostenibilitat de muntanya. Però aquest reconeixement només tindrà sentit si es tradueix en accions concretes: més recerca, més educació ambiental i una gestió territorial que posi la natura al centre. No podem permetre que la pressió humana o la inacció política converteixin els nostres paisatges en un record. Preservar-los no és un luxe, és una responsabilitat col·lectiva.

En un món que s’escalfa massa ràpid, Andorra ha de ser exemple d’adaptació i de respecte pel seu entorn. Les muntanyes, els boscos i la fauna que ens envolten són el nostre tresor més fràgil i valuós. Vetllar per ells és vetllar pel nostre futur com a país. Perquè si el medi natural s’apaga, també ho farà una part essencial del que som.

