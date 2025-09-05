Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Ordenar per conviure i garantir la sostenibilitat

La regulació de la pernoctació de caravanes respon a una realitat que feia temps que demanava ordre. El país ha viscut un augment constant d’aquest tipus de turisme, amb conseqüències visibles en aparcaments, zones naturals i convivència amb els residents. La nova llei, que estableix sancions i obliga a crear espais específics, pretén posar fi a un buit normatiu. No és un tema menor. La pernoctació descontrolada impacta en la mobilitat, en l’ús de serveis i en la imatge d’un país que aspira a oferir qualitat turística. Els comuns tenen ara la responsabilitat de dissenyar àrees adequades, i la diversitat d’opcions actual mostra que hi ha camins diferents, però que tots passen per la mateixa idea: ordenar per garantir convivència i sostenibilitat. El període de transició que acaba al desembre és l’oportunitat per ajustar el model i oferir alternatives viables tant a residents com a visitants. El repte, doncs, que hi ha actualment no és només sancionar, sinó trobar l’equilibri entre llibertat de moviment i respecte a l’entorn.

Altres Editorials
Un nou curs, un repte col·lectiu
Un control migratori “quirúrgic”
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Els espais per a caravanes i el marge que dona l’Executiu fins al desembre amb la nova llei de pernoctació
  • Societat
Els tallers mecànics alerten, novament, de la manca de mà d’obra: “Hi ha més treball del que podem absorbir”
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella activa controls permanents de circulació per sancionar vehicles que generin soroll excessiu
Articles d'opinió
Amadeu Gallart
Sobre vins i restaurants
Roser Coll
Els beneficis de la música: molt més que un plaer
Marta Ambor
De detractors a defensors: el canvi de paradigma en el món financer
Publicitat
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu