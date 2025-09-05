Ordenar per conviure i garantir la sostenibilitat

La regulació de la pernoctació de caravanes respon a una realitat que feia temps que demanava ordre. El país ha viscut un augment constant d’aquest tipus de turisme, amb conseqüències visibles en aparcaments, zones naturals i convivència amb els residents. La nova llei, que estableix sancions i obliga a crear espais específics, pretén posar fi a un buit normatiu. No és un tema menor. La pernoctació descontrolada impacta en la mobilitat, en l’ús de serveis i en la imatge d’un país que aspira a oferir qualitat turística. Els comuns tenen ara la responsabilitat de dissenyar àrees adequades, i la diversitat d’opcions actual mostra que hi ha camins diferents, però que tots passen per la mateixa idea: ordenar per garantir convivència i sostenibilitat. El període de transició que acaba al desembre és l’oportunitat per ajustar el model i oferir alternatives viables tant a residents com a visitants. El repte, doncs, que hi ha actualment no és només sancionar, sinó trobar l’equilibri entre llibertat de moviment i respecte a l’entorn.