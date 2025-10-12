Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

Omplint els carrers de teatre, complicitat i vida cultural

El Festival de Teatre al Carrer s’ha consolidat com una de les cites culturals més estimades del calendari andorrà. La seva quarta edició, amb més de 3.500 espectadors, confirma un creixement sostingut que va molt més enllà de les xifres: representa l’èxit d’un model cultural que combina qualitat artística, arrelament local i esperit familiar. L’aposta del Comú de Sant Julià de Lòria per donar continuïtat a una iniciativa nascuda del teixit professional del país ha estat encertada. El Festac ha sabut mantenir la seva essència —el teatre al carrer com a espai obert i participatiu— mentre ha fet un pas endavant en projecció i reconeixement. El treball conjunt entre institucions, companyies i organitzadors és un exemple de cooperació cultural que dona fruits visibles. El festival ha demostrat que la cultura pot ser, alhora, popular i exigent; propera i d’alt nivell. El seu èxit no només omple places i carrers, sinó que reafirma el paper de Sant Julià com a motor cultural del país. Una aposta que cal celebrar, cuidar i projectar cap a futures edicions.

Altres Editorials
Una absència que qüestiona la proximitat institucional
Un acord necessari, però amb deures pendents
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
El canvi de paviment en unes obres en un centre comercial d’Andorra la Vella provoca un nou ensurt entre els veïns
  • Esports
Èric Galimany s’imposa al Trofeu Engel & Völkers d’Aravell i tanca amb triomf el Circuit Nacional de Golf
  • Cultura, Parròquies
El Festac consolida el seu creixement amb més de 3.500 espectadors i una forta complicitat amb el públic assistent
Articles d'opinió
Alda Rodríguez Ronchera
Sostenibilitat corporativa i dret mercantil andorrà: de la tendència global a la pràctica local
Alda Rodríguez Ronchera
Sostenibilitat corporativa i dret mercantil andorrà: de la tendència global a la pràctica local
Elena Hernández Molina
Obrir portes per tancar estigmes
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu