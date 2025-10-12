Omplint els carrers de teatre, complicitat i vida cultural

El Festival de Teatre al Carrer s’ha consolidat com una de les cites culturals més estimades del calendari andorrà. La seva quarta edició, amb més de 3.500 espectadors, confirma un creixement sostingut que va molt més enllà de les xifres: representa l’èxit d’un model cultural que combina qualitat artística, arrelament local i esperit familiar. L’aposta del Comú de Sant Julià de Lòria per donar continuïtat a una iniciativa nascuda del teixit professional del país ha estat encertada. El Festac ha sabut mantenir la seva essència —el teatre al carrer com a espai obert i participatiu— mentre ha fet un pas endavant en projecció i reconeixement. El treball conjunt entre institucions, companyies i organitzadors és un exemple de cooperació cultural que dona fruits visibles. El festival ha demostrat que la cultura pot ser, alhora, popular i exigent; propera i d’alt nivell. El seu èxit no només omple places i carrers, sinó que reafirma el paper de Sant Julià com a motor cultural del país. Una aposta que cal celebrar, cuidar i projectar cap a futures edicions.