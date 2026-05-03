Mirar a fora per trobar solucions pròpies

La manca d’allotjament per a treballadors de temporada s’ha consolidat com un dels principals reptes del sector turístic andorrà. En aquest escenari, l’aparició de referents internacionals com el model d’Aspen/Pitkin County Housing Authority aporta elements de debat que van més enllà de solucions immediates. El cas d’Aspen posa sobre la taula un sistema d’habitatge regulat, amb accés restringit a treballadors i mecanismes per limitar l’especulació. Es tracta d’una resposta estructural a una problemàtica que també afecta Andorra, però desenvolupada en un context econòmic, legal i territorial diferent. Per això, qualsevol aproximació ha de partir d’una anàlisi rigorosa de la seva aplicabilitat real. No es tracta de traslladar models de manera automàtica, sinó d’avaluar fins a quin punt poden inspirar mesures adaptades a la realitat del país. El debat sobre l’habitatge ja no es pot limitar a diagnòstics. Cal avançar cap a propostes concretes, amb una mirada oberta però també realista, que tingui en compte tant les necessitats del sector com les particularitats d’Andorra.