L’oportunisme del discurs de la por

El reconeixement de l’Estat palestí per part del Govern ha obert un intens debat polític i social a Andorra. La posició adoptada s’ha presentat com una aposta per contribuir a la pau i al respecte del dret internacional, però amb la convicció que cal fer-ho amb rigor i condicions clares. Aquesta prudència ha estat qüestionada des de diversos fronts, que l’han considerada massa tímida o, per contra, excessiva.
El debat s’ha intensificat arran de la possibilitat d’acollir refugiats palestins. Tot i que encara no hi ha cap decisió presa ni tampoc cap petició formal, l’escenari ha estat aprofitat per alguns actors polítics per alimentar discursos de por i polarització. En paral·lel, la societat civil ha començat a organitzar-se amb iniciatives com la plataforma Hope Palestina, que busca articular la solidaritat des del país.
L’Executiu ha defensat una estratègia d’equilibri, descartant mesures extremes i apostant per una actitud pedagògica i de diàleg. En un moment en què la polarització sembla guanyar terreny, Andorra té l’oportunitat de demostrar que la responsabilitat i la mesura poden ser les claus per mantenir la seva credibilitat i contribuir de manera constructiva a l’escena internacional.