Una onada de calor que posa en risc l’equilibri natural del país

Les onades de calor que aquest estiu tornen a posar Andorra sota avís groc no només amenacen la salut de les persones. També estan alterant de manera alarmant els equilibris del medi natural, com adverteix el sector apícola. Quan la temperatura puja i la sequera asseca les plantes, les abelles troben menys pol·len, la reina redueix la posta i la producció de mel pot caure fins a un 30%. No és un detall anecdòtic: és un indicador més d’un clima que canvia a un ritme perillós. El problema no es resol només amb tecnologia o calendaris avançats. Com recorden els apicultors, dins del món natural hi ha límits que l’activitat humana no pot traspassar sense conseqüències. La pèrdua de població d’abelles impacta directament en la pol·linització i, per tant, en l’agricultura i la biodiversitat. La calor persistent és un avís. La seva factura no es pagarà només amb més aires condicionats o recomanacions de Protecció Civil, sinó amb ecosistemes més febles i economies locals més vulnerables. Ignorar-ho és condemnar-nos a un futur amb menys salut, menys aliments i menys natura.

