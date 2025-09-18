Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

L’art com a espai de consciència col·lectiva

La sisena edició de l’AndArt 25, inaugurada a Sant Julià sota el lema “Pausa per continuar”, demostra que l’art és molt més que un element ornamental: és un instrument viu per interpel·lar la societat i obrir espais de reflexió crítica sobre les transformacions dels darrers vint-i-cinc anys. La Biennal, consolidada com a cita cultural de referència, ens recorda que la cultura pot ser disruptiva i transgressora, i que només des de la incomoditat i la pregunta podem avançar com a comunitat.

Que un edifici gairebé oblidat com l’Hotel Pol torni a respirar com a galeria d’art, o que una ruta panoràmica esdevingui escenari creatiu, simbolitza la força de la cultura per transformar espais i donar-los una nova vida. A través de l’art, es posen en relleu les fragilitats ambientals, els canvis generacionals i les contradiccions socials que sovint passen desapercebuts.

L’AndArt és, en definitiva, un mirall i una brúixola: reflecteix la nostra memòria col·lectiva i projecta una mirada crítica cap al futur. Conservar i promoure iniciatives com aquesta és una aposta democràtica i de país, perquè la cultura i el coneixement siguin veritables pilars de cohesió i de consciència col·lectiva.

Altres Editorials
Proposta de Concòrdia per apujar el cost de la residència, amb Govern disposat a col·laborar
Quan la transparència queda fora de joc
Comparteix
Últimes notícies
  • Esports
El Morabanc Andorra s’acomiada de la Lliga Catalana amb una dura derrota davant el Joventut Badalona (101-87)
  • Política, Societat
El Comú d’Andorra la Vella simplifica els tràmits del programa Reviu per afavorir l’accés de la ciutadania
  • Cultura
Inaugurada la sisena edició de l’AndArt, un projecte de país amb l’objectiu de “connectar art, natura i territori”
Articles d'opinió
Marian Fernández Rodríguez
Els homes són de Mart i les dones són de Venus?
Judith Casal
Avortament, un dret inajornable
Fabiola Sofia Masegosa
París, nit de llums i dia d’art
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu