L’art com a espai de consciència col·lectiva

La sisena edició de l’AndArt 25, inaugurada a Sant Julià sota el lema “Pausa per continuar”, demostra que l’art és molt més que un element ornamental: és un instrument viu per interpel·lar la societat i obrir espais de reflexió crítica sobre les transformacions dels darrers vint-i-cinc anys. La Biennal, consolidada com a cita cultural de referència, ens recorda que la cultura pot ser disruptiva i transgressora, i que només des de la incomoditat i la pregunta podem avançar com a comunitat.
Que un edifici gairebé oblidat com l’Hotel Pol torni a respirar com a galeria d’art, o que una ruta panoràmica esdevingui escenari creatiu, simbolitza la força de la cultura per transformar espais i donar-los una nova vida. A través de l’art, es posen en relleu les fragilitats ambientals, els canvis generacionals i les contradiccions socials que sovint passen desapercebuts.
L’AndArt és, en definitiva, un mirall i una brúixola: reflecteix la nostra memòria col·lectiva i projecta una mirada crítica cap al futur. Conservar i promoure iniciatives com aquesta és una aposta democràtica i de país, perquè la cultura i el coneixement siguin veritables pilars de cohesió i de consciència col·lectiva.