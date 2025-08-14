L’altra cara de les bones dades d’ocupació

Les dades d’ocupació del mes de juliol podrien fer pensar que el mercat laboral andorrà viu una etapa saludable: 255 persones en recerca de feina, un 18,5% menys que fa un any, i només nou beneficiaris de l’ajut per desocupació involuntària. Però darrere de les xifres hi ha una realitat menys optimista. El volum d’ofertes de treball ha caigut un 12,8% interanual, i la mitjana dels darrers dotze mesos s’enfonsa un 20,5% respecte al període anterior. Menys feines publicades pot voler dir menys oportunitats reals. A més, gairebé la meitat dels demandants que volen millorar la seva situació estan atrapats en contractes temporals. És cert que la majoria dels qui busquen feina porten menys de sis mesos desocupats, però això també pot reflectir una rotació constant i una certa precarietat estructural. El mercat es mou, sí, però potser massa de pressa… i no sempre cap a millor. Menys atur és sempre una bona notícia, però ignorar la qualitat i l’estabilitat del treball és un error que tard o d’hora pagarem car.