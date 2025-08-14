Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

L’altra cara de les bones dades d’ocupació

Les dades d’ocupació del mes de juliol podrien fer pensar que el mercat laboral andorrà viu una etapa saludable: 255 persones en recerca de feina, un 18,5% menys que fa un any, i només nou beneficiaris de l’ajut per desocupació involuntària. Però darrere de les xifres hi ha una realitat menys optimista. El volum d’ofertes de treball ha caigut un 12,8% interanual, i la mitjana dels darrers dotze mesos s’enfonsa un 20,5% respecte al període anterior. Menys feines publicades pot voler dir menys oportunitats reals. A més, gairebé la meitat dels demandants que volen millorar la seva situació estan atrapats en contractes temporals. És cert que la majoria dels qui busquen feina porten menys de sis mesos desocupats, però això també pot reflectir una rotació constant i una certa precarietat estructural. El mercat es mou, sí, però potser massa de pressa… i no sempre cap a millor. Menys atur és sempre una bona notícia, però ignorar la qualitat i l’estabilitat del treball és un error que tard o d’hora pagarem car.

Altres Editorials
La fauna salvatge no admet més dilacions administratives
Sense marge per construir el projecte de vida dels joves
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
El jovent del Principat es deixa seduir pels càmpers a l’estiu: “És un equilibri perfecte entre la llibertat i el confort”
  • Cultura
Els museus d’Andorra mantenen un bon ritme de visites a l’agost i esquiven el descens de visitants registrat al juny
  • Societat
L’operació sortida deixa fins a quatre quilòmetres de cua a la frontera espanyola en l’inici del pont d’agost
Articles d'opinió
Marian Fernández
Masculinitat fràgil i altres bajanades
Jordi Castellet i Sala
La Bíblia no parla de Déu
Xènia Sinfreu
Vacances
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu