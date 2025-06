Laïcitat i drets sexuals: una oportunitat pendent

Tot i que el missatge institucional del nou copríncep episcopal no va fer cap referència explícita a la interrupció voluntària de l’embaràs, el seu posicionament a favor d’una laïcitat positiva i d’una neutralitat respectuosa en l’esfera pública no és menor. Aquest enfocament, que ha estat valorat positivament per tots els grups parlamentaris, representa un canvi de to significatiu que pot afavorir l’abordatge de qüestions socials de gran sensibilitat, com els drets sexuals i reproductius.

En aquest marc, la laïcitat positiva s’erigeix com una eina legítima i necessària per garantir que l’acció política no es trobi condicionada per dogmes religiosos, sinó orientada pel respecte als drets fonamentals. Això inclou, inevitablement, el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i l’establiment de serveis públics per a la interrupció voluntària de l’embaràs dins el sistema de salut, amb garanties de seguretat i accés universal.