L’acord signat, però encara amb dubtes

El sindicat de Bombers A-118 ha signat l’acord amb Govern després d’una votació ajustadíssima que es va decantar pel sí per només tres vots. Un resultat que pot semblar feble, però que és, al cap i a la fi, l’expressió legítima d’una majoria. La democràcia interna, encara que incòmoda, és la que ha decidit i això mereix respecte.

L’acord no satisfà plenament les demandes. Els mateixos bombers ho reconeixen: “Totes les nostres peticions no estan cobertes”. Malgrat això, la signatura serveix per mantenir oberta la porta a futures negociacions. Govern s’ha compromès a revisar el reglament d’especialitats i a reprendre el debat sobre el complement específic, fet que converteix aquest pas en un alleujament parcial, però no en una solució definitiva.

Lluny de fracturar, aquest procés reforça la voluntat de continuar la lluita per unes condicions salarials que el col·lectiu considera justes i que encara resten pendents. Aquesta signatura, més que un punt final, és només una coma en una negociació que continua.

El futbol no es toca
Una lluita per la pujada salarial encallada
