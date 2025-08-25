La Vuelta i la previsió necessària

Acollir la Vuelta ciclista a Espanya és un repte que combina espectacle esportiu i projecció internacional amb una logística complexa. El pas per Andorra implica talls de carreteres i afectacions al transport públic, fet que obliga a planificar desplaçaments amb temps.
La coordinació entre cossos especials, serveis de circulació, Mobilitat i el COEX és imprescindible perquè la cursa es desenvolupi amb seguretat i fluïdesa. Tot i aquests esforços, és evident que hi haurà afectacions, ja que la mobilitat quedarà condicionada durant hores i molts veïns veuran alterades les seves rutines.
És per això que la comunicació clara i la informació actualitzada són tan importants: per reduir la frustració i garantir que la ciutadania tingui eines per planificar-se.
En contrapartida, l’arribada de la Vuelta comporta una onada turística i una visibilitat que reforcen l’atractiu del Principat com a escenari esportiu i turístic de primer nivell. L’equilibri entre els beneficis i les incomoditats requereix paciència i comprensió per part de tots.