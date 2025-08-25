Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

La Vuelta i la previsió necessària

Acollir la Vuelta ciclista a Espanya és un repte que combina espectacle esportiu i projecció internacional amb una logística complexa. El pas per Andorra implica talls de carreteres i afectacions al transport públic, fet que obliga a planificar desplaçaments amb temps.

La coordinació entre cossos especials, serveis de circulació, Mobilitat i el COEX és imprescindible perquè la cursa es desenvolupi amb seguretat i fluïdesa. Tot i aquests esforços, és evident que hi haurà afectacions, ja que la mobilitat quedarà condicionada durant hores i molts veïns veuran alterades les seves rutines.

És per això que la comunicació clara i la informació actualitzada són tan importants: per reduir la frustració i garantir que la ciutadania tingui eines per planificar-se.

En contrapartida, l’arribada de la Vuelta comporta una onada turística i una visibilitat que reforcen l’atractiu del Principat com a escenari esportiu i turístic de primer nivell. L’equilibri entre els beneficis i les incomoditats requereix paciència i comprensió per part de tots.

Altres Editorials
El silenci institucional davant les queixes del Tarter
Vicky Jiménez, un pas històric a l’US Open
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Les prestacions actives per discapacitat al mes de març representen un 3,2% més que a finals de l’any passat
  • Societat
El programa Enllaç preveu ampliar les places fins a 30 aquest setembre per donar cobertura a més infants amb TEA
  • Societat
El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec s’incrementa gairebé un 13% envers l’any passat
Articles d'opinió
Anna Olsina
On està l’efecte ‘wow’ de Nova York?
Omar el Bachiri
Som un present continu, evolucionem constantment
Marian Sanchiz
Plaça del Poble: una solana de luxe per rostir-se amb estil
Publicitat
Enquesta
Publicitat

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu