La transparència com a pilar de confiança

La comunicació interna és un dels pilars fonamentals de qualsevol institució pública o privada. Saber informar, compartir i actuar amb coherència davant d’una situació delicada no només és una mostra de responsabilitat, sinó també una garantia de confiança envers la ciutadania o l’equip que es representa. El cas del Comú de la Massana, que ha fet públic que investiga possibles irregularitats en la gestió del pla de pensions dels funcionaris, n’és un exemple recent i valuós.
L’ens comunal ha actuat amb rigor, reconeixent els fets, traslladant-los a la Fiscalia i obrint un expedient intern per depurar responsabilitats. Però més enllà de l’actuació jurídica, cal destacar-ne la gestió comunicativa: la decisió d’informar els consellers, tant de la majoria com de la minoria, al mateix moment, mostra una voluntat de transparència que sovint és difícil d’assolir en contextos de crisi.
Mantenir una comunicació fluida dins de les institucions, especialment quan hi ha diners públics en joc, és essencial per preservar la credibilitat de les estructures democràtiques. En temps on la desconfiança sovint s’instal·la amb facilitat, el cas de la Massana demostra que la transparència no debilita les institucions, sinó que les enforteix.